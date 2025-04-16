Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Upway làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Up Way, công ty con tại Việt Nam của tập đoàn U – win Thượng Hải, Trung Quốc

Ngành nghề: Dịch vụ bảo đảm chất lượng, sửa chữa, gia công linh kiện điện tử

Cần tuyển : Kế Toản Tổng Hợp

Số lượng : 01, Giới tính : Nữ

Nhiệm vụ chính:

• Tổ chức, điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

• Lập sổ sách theo dõi , khai báo và đăng nhập tài liệu kế toán trên phần mềm Misa.

• Lập và kiểm tra và nộp các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định pháp luật.

• Kiểm soát việc hạch toán kế toán, chi phí, doanh thu, công nợ và các khoản mục tài chính khác. Tham mưu cho Ban giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán, thuế, chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để kiểm soát dòng tiền, ngân sách, dự toán và phân tích tài chính.

• Làm việc và giải trình với các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các tổ chức liên quan.

• Cập nhật và áp dụng các quy định pháp luật mới về kế toán, thuế, tài chính.

• Thực hiện kế toán nội bộ với tổng công ty trên phần mềm dingtak.