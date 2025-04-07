Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

- Bắc Giang, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.
Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động xây dựng.
Tham gia vào công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán khi được yêu cầu.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT PANEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nguyễn Quyền, Võ Cường, TP Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

