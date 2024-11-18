Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 21, Ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

- Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
- Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
- Hạch toán lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
- Kiểm tra, kiểm soát công tác lập và nộp : tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn tháng/quý/năm
- Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
- Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái
- Lập báo cáo tài chính quản trị tháng/quý/năm
- Lập P&L theo từng cửa hàng theo tháng
- Lập các báo cáo phân tích các yếu tố Doanh thu, chi phí diến biến qua các tháng và các thời kỳ của công ty
- Lập KHTC theo Tháng/Quý/năm
- Lập Kế hoạch ngân sách tháng/quý/năm
- Hỗ trợ kiểm soát ngân sách và quản lý ngân sách
- Lập các báo cáo tái chính và với các tổ chức tín dụng
- Làm việc với các cơ quan thuế/ cơ quan chức năng khi có công tác thanh tra/ kiểm tra và quyết toán thuế.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Đảm bảo nắm vững về chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ của kế toán
- Biết lên kế hoạch tổ chức và xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
- Đồng thời biết tổng hợp và phân tích báo cáo để trình lên cấp trên.
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính liên quan đến nghiệp vụ kế toán (như giải pháp hệ thống quản trị ERP, phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng hệ thống bán lẻ, excel…)
- Có kinh nghiệm làm việc hệ thống có phần tích hợp các bên phần mềm với nhau

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm, teambuilding,…
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Win smart Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 Ngõ 4 Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

