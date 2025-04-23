Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Công nghệ BTS
- Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Diamond, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thu thập, xử lý, hạch toán, hướng dẫn xử lý, hạch toán và lưu trữ các số liệu, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh
Thực hiện công tác thu học phí bao gồm kiểm tra bảng điểm danh, thu tiền, lập hóa đơn bán hàng, … theo quy định của Công ty.
Kiểm tra, rà soát lại tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn trước khi đưa vào sổ sách kế toán
Quản lý, theo dõi công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, khách hàng
Kê khai các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh trong quý
Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, các loại thuế, phí khác theo quý
Lập báo cáo tài chính theo quý theo yêu cầu của lãnh đạo công ty (nếu có)
Kê khai, nộp thuế môn bài đầu năm cho cơ quan thuế
Tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính, thuyết minh BCTC của năm, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm theo thời hạn quy định của công ty
Tiến hành kiểm kê tiền, hàng tồn kho, tài sản, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đồng thời đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.
Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xây dựng chế độ, chính sách; đề xuất các phương hướng xử lý công việc liên quan đến kế toán, tài chính còn tồn tại
Quản lý, kiểm tra các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán trong thời hạn được quy định
Phân tích số liệu trên báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình giải trình, quyết toán thuế, bảo hiểm tại doanh nghiệp, làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi cần
Chuẩn bị ngân sách và dự báo nhu cầu dòng tiền trong tương lai
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP Công nghệ BTS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ BTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
