Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Công nghệ BTS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý, hạch toán, hướng dẫn xử lý, hạch toán và lưu trữ các số liệu, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh

Thực hiện công tác thu học phí bao gồm kiểm tra bảng điểm danh, thu tiền, lập hóa đơn bán hàng, … theo quy định của Công ty.

Kiểm tra, rà soát lại tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn trước khi đưa vào sổ sách kế toán

Quản lý, theo dõi công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, khách hàng

Kê khai các hóa đơn đầu vào, đầu ra phát sinh trong quý

Lập các tờ khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, các loại thuế, phí khác theo quý

Lập báo cáo tài chính theo quý theo yêu cầu của lãnh đạo công ty (nếu có)

Kê khai, nộp thuế môn bài đầu năm cho cơ quan thuế

Tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính, thuyết minh BCTC của năm, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm theo thời hạn quy định của công ty

Tiến hành kiểm kê tiền, hàng tồn kho, tài sản, đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, đồng thời đối chiếu giữa sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.

Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xây dựng chế độ, chính sách; đề xuất các phương hướng xử lý công việc liên quan đến kế toán, tài chính còn tồn tại

Quản lý, kiểm tra các hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán trong thời hạn được quy định

Phân tích số liệu trên báo cáo tài chính, tham gia vào quá trình giải trình, quyết toán thuế, bảo hiểm tại doanh nghiệp, làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi cần

Chuẩn bị ngân sách và dự báo nhu cầu dòng tiền trong tương lai

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo công ty