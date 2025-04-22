Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng kế toán.
Hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ phụ ngân hàng.
Lên các tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, BCTC.
Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của ban giám đốc.
Làm việc với cơ quan kiểm toán hàng năm.
Báo cáo quản trị.
Làm hợp đồng, quản lý các hoạt động thu chi trong công ty.
Làm lương, tính BHXH, thanh toán các chi phí văn phòng.
Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi: 24 – 35
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán,
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kế toán. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.
Ưu tiên những bạn có thể bắt đầu công việc được ngay.
Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực
Lương tháng 13
Review, Xét tăng lương 1 lần/năm
Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,,..
12 - 14 Ngày phép/năm
Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Các chế độ cho con của nhân viên: 1/6, Noel
Chi phí cá nhân cho nhân viên từ 01 năm (100 USD/năm), chi phí y tế cho nhân viên từ 03 năm (250 USD/năm)
Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà.
Môi trường mở, thân thiện, trẻ trung, năng động
Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên
Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc
Có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Có cơ hội gặp gỡ các khách hàng/đối tác quốc tế
Cơ hội được đào tạo, tham gia các khóa học trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: P703 tầng 7 Tòa Nhà Trung tâm chăm sóc sức khỏe TDTT, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

