Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SALTLUX TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Đống Đa, Quận Đống Đa

Chịu trách nhiệm hoạt động của phòng kế toán.

Hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ phụ ngân hàng.

Lên các tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, BCTC.

Thực hiện báo cáo hàng tháng, hàng quý theo yêu cầu của ban giám đốc.

Làm việc với cơ quan kiểm toán hàng năm.

Báo cáo quản trị.

Làm hợp đồng, quản lý các hoạt động thu chi trong công ty.

Làm lương, tính BHXH, thanh toán các chi phí văn phòng.

Các công việc khác khi được phân công.

Nữ, độ tuổi: 24 – 35

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán,

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kế toán. Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT.

Ưu tiên những bạn có thể bắt đầu công việc được ngay.

Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực

Lương tháng 13

Review, Xét tăng lương 1 lần/năm

Thưởng hàng năm vào các dịp: Tết Âm Lịch. Tết Dương Lịch, 08/03, 30/04-01/05, 02/09, 20/10,,..

12 - 14 Ngày phép/năm

Tham gia BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Các chế độ cho con của nhân viên: 1/6, Noel

Chi phí cá nhân cho nhân viên từ 01 năm (100 USD/năm), chi phí y tế cho nhân viên từ 03 năm (250 USD/năm)

Trà, cà phê, đồ ăn vặt và gửi xe miễn phí trong tòa nhà.

Môi trường mở, thân thiện, trẻ trung, năng động

Sếp tâm lý, luôn tôn trọng và lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp từ nhân viên

Đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sang giúp đỡ lẫn nhau

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho công việc

Có cơ hội tiếp cận với lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Có cơ hội gặp gỡ các khách hàng/đối tác quốc tế

Cơ hội được đào tạo, tham gia các khóa học trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

