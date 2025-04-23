Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM
- Hà Nội: 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hướng dẫn, đào tạo các kế toán viên việc hạch toán chuẩn các nghiệp vụ
Kiểm tra việc hạch toán, số liệu của các kế toán viên
Thay mặt kế toán trưởng điều hành phòng kế toán khi cần
Tổng hợp số liệu từ các báo cáo của các kế toán viên
Lập các báo cáo nội bộ, báo cáo thuế theo chuẩn bộ tài chính và theo yêu cầu quản trị
Trực tiếp làm kế toán của 2 Cửa hàng nội bộ: hạch toán nghiệp vụ phát sinh, kiểm soát dòng tiền, hàng hóa, lên Báo cáo kết quả kd tổng hợp.
Kiểm tra, kiểm soát các BCTC của các cửa hàng liên kết
Quản lý phần vốn góp, lợi nhuận của công ty tại các cửa hàng liên kết.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương.
Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán
Nắm vững quy định của pháp luật về thuế, am hiểu chuẩn mực kế toán
Phẩm chất: Hòa đồng, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp công việc: ăn trưa
Được đào tạo phát triển năng lực cá nhân và các kỹ năng.
Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ tết....
Hưởng chế độ thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật.
Cơ hội du lịch hàng năm.
Cơ hội đào tạo, phát triển năng lực bản thân/ Farm Tour định kỳ.
Môi trường làm việc hòa đồng, nhiệt huyết, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
