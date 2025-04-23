Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hướng dẫn, đào tạo các kế toán viên việc hạch toán chuẩn các nghiệp vụ

Kiểm tra việc hạch toán, số liệu của các kế toán viên

Thay mặt kế toán trưởng điều hành phòng kế toán khi cần

Tổng hợp số liệu từ các báo cáo của các kế toán viên

Lập các báo cáo nội bộ, báo cáo thuế theo chuẩn bộ tài chính và theo yêu cầu quản trị

Trực tiếp làm kế toán của 2 Cửa hàng nội bộ: hạch toán nghiệp vụ phát sinh, kiểm soát dòng tiền, hàng hóa, lên Báo cáo kết quả kd tổng hợp.

Kiểm tra, kiểm soát các BCTC của các cửa hàng liên kết

Quản lý phần vốn góp, lợi nhuận của công ty tại các cửa hàng liên kết.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành kế toán

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương.

Nắm vững kiến thức nghiệp vụ kế toán

Nắm vững quy định của pháp luật về thuế, am hiểu chuẩn mực kế toán

Phẩm chất: Hòa đồng, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh, phù hợp trình độ và năng lực.

Phụ cấp công việc: ăn trưa

Được đào tạo phát triển năng lực cá nhân và các kỹ năng.

Được hưởng các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ tết....

Hưởng chế độ thưởng các ngày Lễ Tết, sinh nhật.

Cơ hội du lịch hàng năm.

Cơ hội đào tạo, phát triển năng lực bản thân/ Farm Tour định kỳ.

Môi trường làm việc hòa đồng, nhiệt huyết, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VINAGAP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin