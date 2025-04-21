Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu tổng hợp và chi tiết.
Kiểm tra, rà soát các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
Hạch toán doanh thu, chi phí, thuế giá trị gia tăng, công nợ, khấu hao, tài sản cố định, lương, công cụ dụng cụ...và báo cáo thuế, lập quyết toán thuế.
Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất dự phòng hoặc giải quyết công nợ.
In sổ kế toán tổng hợp và chi tiết cho công ty.
Lập báo cáo tài chính theo quý, nửa năm, cả năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Thống kê và tổng hợp dữ liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu cho TGĐ hoặc các đơn vị chức năng có chỉ đạo của TGĐ.
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ, số liệu cho kiểm toán, cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định của công ty.
Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính.
Kinh nghiệm: Trên 3 năm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực F&B, nhà hàng.
Có kinh nghiệm làm việc trong mô hình kinh doanh chuỗi là một lợi thế.
Thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính, tham gia quyết toán thuế.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Khả năng làm việc độc lập.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Sáng thứ 7, 8h - 17h hoặc 9h - 18h.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18 - 20 triệu/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi & thăng tiến.
Cơ hội sử dụng dịch vụ & sản phẩm mới của công ty miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HAKA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 198B Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

