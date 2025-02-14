Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VJS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD

I. Mô tả công việc

- Tập hợp chứng từ, hóa đơn hóa đơn phát sinh hàng ngày; hạch toán các giao dịch phát sinh lên phần mềm kế toán

- Xuất hóa đơn GTGT cho khách

- Theo dõi công nợ phải thu/ phải trả theo từng đối tượng khách hàng /nhà cung cấp, làm đề nghị thanh toán hoặc biên bản cấn trừ công nợ cho nhà cung cấp.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xác nhận các khoản hỗ trợ, chiết khấu thương mại từ hãng.

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, hạch toán lên phần mềm kế toán, theo dõi các khoản vay, đáo hạn của ngân hàng.

- Kê khai, nộp thuế thay chủ nhà.

- Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên

- Tập hợp, phân loại, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán