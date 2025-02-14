Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VJS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam
- Hà Nội: 22 Phố Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 350 - 500 USD
I. Mô tả công việc
- Tập hợp chứng từ, hóa đơn hóa đơn phát sinh hàng ngày; hạch toán các giao dịch phát sinh lên phần mềm kế toán
- Xuất hóa đơn GTGT cho khách
- Theo dõi công nợ phải thu/ phải trả theo từng đối tượng khách hàng /nhà cung cấp, làm đề nghị thanh toán hoặc biên bản cấn trừ công nợ cho nhà cung cấp.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để xác nhận các khoản hỗ trợ, chiết khấu thương mại từ hãng.
- Thực hiện các giao dịch ngân hàng, hạch toán lên phần mềm kế toán, theo dõi các khoản vay, đáo hạn của ngân hàng.
- Kê khai, nộp thuế thay chủ nhà.
- Thực hiện các lập báo cáo công việc kế toán và các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên
- Tập hợp, phân loại, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
Với Mức Lương 350 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng kế toán trở lên, tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kế toán thuế hoặc vị trí tương đương.
Tại Công ty Cổ phần VJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
