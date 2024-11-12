Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Lập kế hoạch kế toán quản trị toàn công ty

Triển khai công tác kế toán quản trị theo kế hoạch đã lập.(Thuế, Nội bộ, Tài chính)

Tuyển dụng, đào tạo, phân công công việc nhân viên

Xây dựng sơ đồ tổ chức/ định biên BP TCKT phù hợp kế hoạch kinh doanh năm

Lập kế hoạch tài chính năm/quý/tháng, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, dự phòng ngân quỹ. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính của các bộ phận, hợp đồng, dự án, hiệu quả kinh doanh;

Thực hiện và giám sát hồ sơ vay vốn ngân hàng, Đảm bảo nguồn vốn cùng các loại tài sản được kiểm soát, sử dụng hợp lý và sinh lợi. Thiết lập và thực hiện các chính sách quản trị tiền mặt. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền.

Xây dựng mối quan hệ, đại diện làm việc với Ngân hàng, đối tác

Xây dựng quy chế tài chính, quy trình, mẫu báo cáo

Xây dựng và thực hiện hiện thống báo cáo định kỳ: báo cáo quản trị, Báo cáo thuế....

Công việc khác: Thành viên ban ISO, kiểm soát

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương ở các Công ty thương mại – dịch vụ có quy mô trên 300 nhân viên.

Kiến thức: Hệ thống kế toán Việt Nam,Tài chính, luật thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật

Kỹ năng: Phần mềm kế toán,Tư duy chiến lược, Kỹ năng phát triển nhân viên, ra quyết định và giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, lãnh đạo, làm việc độc lập theo nhóm, quản lý tài chính. Kỹ năng lãnh đạo. Tư duy chiến lược

Điểm cộng: Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là lợi thế

Điểm cộng: Tiếng Anh

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Áp dụng 2 ngày thứ 7 làm việc online, linh hoạt thời gian

Định hướng phát triển nghề nghiệp theo năng lực cá nhân.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ.

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin