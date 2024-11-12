Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

• Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

• Theo dõi, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

• Lập báo cáo dự kiến thu chi hàng tuần, tháng, cân đối tài chính.

• Phối kết hợp với các bộ phận khác trong công ty để theo dõi, đối chiếu công nợ, hàng tồn kho theo định kỳ.

• Tính toán và phân bổ chính xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh

• Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của quản lý: Báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu....

• Thực hiện các công việc nội bộ khác theo yêu cầu của tính chất công việc và sự chỉ đạo của cấp trên

• Về mảng thuế: => Thực hiện các công việc của kế toán thuế.

• Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của Ban lãnh đạo.

• Đánh giá, nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp, đề xuất chiến lược phù hợp

• Quản lý và lưu giữ cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.

• Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế.

• Làm việc với kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên độc lập.

• Lập dự toán thuế và nộp cho quản lý cấp cao.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc ở vị trí kế toán thuế, kế toán tổng hợp hoặc vai trò tương tự.

• Am hiểu thủ tục và chế độ kế toán.

• Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán trở lên.

• Kỹ năng máy tính, đặc biệt là MS Excel.

• Kỹ năng quản lý thời gian: Rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian tốt sẽ giúp bạn hoàn thành mọi nhiệm vụ kế toán được giao.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành liên quan.

• Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp tốt.

• Có chứng chỉ kế toán CPA, ACCA là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực upto 40M net

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến.

• Ghi nhận thành tích, tăng lương và tưởng thưởng kịp thời.

• Thưởng định kì ngày lễ 30/4, 2/9,... thường Tết

• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày Lễ theo quy định.

• Được hỗ trợ tiền làm thêm giờ, phụ cấp hoạt động dự án.

• Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn...

• Có cơ hội thăng tiến

• Được đào tạo, làm việc cùng các chuyên gia nước ngoài

• Có cơ hội công tác nước ngoài

• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam và quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin