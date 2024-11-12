Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 905 VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 tòa nhà ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân

HODO là Healthtech Startup với sứ mệnh truyền cảm hứng cho con người tốt hơn mỗi ngày. HODO cung cấp môi trường làm việc tốt nhất cho Bác sĩ và phương tiện tiếp cận chăm sóc sức khoẻ hàng ngày tốt nhất cho con người.

Chúng tôi đang xây dựng nền tảng giúp Bác sĩ theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân Ung thư từ xa.

Hodo tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kế toán tổng hợp, tham gia vào công ty cùng thực hiện sứ mệnh trên.

Ở vị trí này, bạn sẽ đảm nhận vai trò quan trọng với những nhiệm vụ:

Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

Kiểm tra số liệu các tờ khai, báo cáo thuế định kỳ: Thuế môn bài, GTGT, nhà thầu, TNDN... hàng quý, năm.

Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ phải thu phải trả. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi (nếu có).

Quản lý tài chính, duyệt chi các khoản theo đề xuất của các phòng ban.

Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ.

In sổ chi tiết và tổng hợp, báo cáo tài chính công ty định kỳ để lưu trữ theo quy định.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê.

Làm các báo cáo kế toán, tài chính khác khi KTT yêu cầu.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của KTT.

Lưu trữ dữ liệu, báo cáo kế toán theo quy định.

Xử lý BHXH, Thuế TNCN

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nắm chắc về thuế.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 3 năm trở lên

Thu nhập: 10 - 15triệu/tháng

Review lương hàng năm

Công ty linh hoạt giờ giấc. Có thể chế độ remote theo quy định của công ty.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, lộ trình rõ ràng về định hướng phát triển

Tiệc sinh nhật, quà sinh nhật

Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, team building hàng năm cùng các thành viên trong công ty

Thời gian làm việc: 9h - 18h từ thứ 2 đến sáng thứ 7

