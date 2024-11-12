Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Harmony Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26A Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Nhận và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, tạm ứng, hoàn ứng (Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào), giao dịch ngân hàng về các khoản thanh toán nội địa và quốc tế qua tài khoản ngân hàng...

• Giao dịch với ngân hàng và các cơ quan nhà nước liên quan

• Theo dõi công nợ, kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng

• Làm bảng lương, bảng chấm công & hợp đồng lao động, hạch toán chi phí lương và các khoảng trích theo lương, khấu trừ người lao động vào phần mềm

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán, công nợ với khách hàng, đối tác

• Thực hiện các công tác hạch toán kế toán tại công ty

• Xuất hóa đơn GTGT, làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý, BCTC năm

• Lập kế hoạch thanh toán, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng

• Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ

• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

• Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 3 năm

• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến

• Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, nhanh nhẹn, tự giác, chủ động trong công việc, có thể làm việc dưới áp lực cao, quản lý thời gian hiệu quả

• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc đảm nhận

Tại Công ty TNHH Harmony Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10-14tr

• Môi trường làm việc trẻ trung và năng động

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và các chế độ khác theo luật hiện hành

• Có cơ hội lên Kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Harmony Logistics

