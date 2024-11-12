Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Harmony Logistics làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Harmony Logistics
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Harmony Logistics

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26A Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

• Nhận và kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, tạm ứng, hoàn ứng (Kiểm tra chứng từ, hóa đơn đầu vào), giao dịch ngân hàng về các khoản thanh toán nội địa và quốc tế qua tài khoản ngân hàng...
• Giao dịch với ngân hàng và các cơ quan nhà nước liên quan
• Theo dõi công nợ, kiểm tra, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng
• Làm bảng lương, bảng chấm công & hợp đồng lao động, hạch toán chi phí lương và các khoảng trích theo lương, khấu trừ người lao động vào phần mềm
• Kiểm tra hồ sơ thanh toán, công nợ với khách hàng, đối tác
• Thực hiện các công tác hạch toán kế toán tại công ty
• Xuất hóa đơn GTGT, làm báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý, BCTC năm
• Lập kế hoạch thanh toán, lập báo cáo dòng tiền hàng tháng
• Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
• Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
• Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ít nhất 3 năm
• Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến
• Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, nhanh nhẹn, tự giác, chủ động trong công việc, có thể làm việc dưới áp lực cao, quản lý thời gian hiệu quả
• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc đảm nhận

Tại Công ty TNHH Harmony Logistics Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập 10-14tr
• Môi trường làm việc trẻ trung và năng động
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và các chế độ khác theo luật hiện hành
• Có cơ hội lên Kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Harmony Logistics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Harmony Logistics

Công ty TNHH Harmony Logistics

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 26A Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

