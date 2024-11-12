Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kế toán thu: đối soát thu, kiểm soát nợ phải thu, kiểm soát giá

- Kế toán chi: duyệt chi, hạch toán chi phí, phân bổ, kiểm soát báo cáo tồn kho

- Kế toán lương: tính lương, theo dõi tạm ứng, tính toán hiệu suất nhân sự

• Theo dõi, đối chiếu và quản lý các khoản công nợ phải thu/phải trả;

• Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên;

• Các yêu cầu công việc khác liên quan kế toán từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Outlook...);

- Có kỹ năng sắp xếp, xây dựng kế hoạch làm việc;

- Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc;

• Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trở lên

• Nam/ Nữ. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ: 8-12 triệu + Phụ cấp

• Môi trường làm việc năng động;

• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật;

• Được xem xét tăng lương phù hợp với năng lực;

• Du lịch hàng năm (trong hoặc ngoài nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO

