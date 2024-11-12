Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Kế toán thu: đối soát thu, kiểm soát nợ phải thu, kiểm soát giá
- Kế toán chi: duyệt chi, hạch toán chi phí, phân bổ, kiểm soát báo cáo tồn kho
- Kế toán lương: tính lương, theo dõi tạm ứng, tính toán hiệu suất nhân sự
• Theo dõi, đối chiếu và quản lý các khoản công nợ phải thu/phải trả;
• Thống kê, tổng hợp và giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên;
• Các yêu cầu công việc khác liên quan kế toán từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng thông dụng (Word, Excel, Outlook...);
- Có kỹ năng sắp xếp, xây dựng kế hoạch làm việc;
- Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc;
• Số năm kinh nghiệm: Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trở lên
• Nam/ Nữ. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ: 8-12 triệu + Phụ cấp
• Môi trường làm việc năng động;
• Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật;
• Được xem xét tăng lương phù hợp với năng lực;
• Du lịch hàng năm (trong hoặc ngoài nước)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 72 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

