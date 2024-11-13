Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42 Ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa

Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch triển khai, cài đặt, đào tạo phần mềm ERP cho khách hàng

Khảo sát quy trình nghiệp vụ & tư vấn giải pháp cho khách hàng

Có khả năng Phân tích yêu cầu của KH

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Biết tính giá thành trên phần mềm kế toán

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cứng 10-15tr + phụ cấp ăn trưa + thưởng theo tiến độ

Được làm việc trong môi trường nhiều thử thách, chuyên nghiệp nhưng hòa đồng, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên, đặc biệt là chuyên ngành công nghệ và kế toán

Được tham gia các dự án lớn, quy mô, ở nhiều tỉnh/ thành phố tại Việt Nam

Chế độ BHXH theo QĐ của nhà nước

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và lễ tết theo quy định của Công ty.

Các chế độ du lịch, team building hàng năm, văn hóa thể thao theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

