Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 42 Ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch triển khai, cài đặt, đào tạo phần mềm ERP cho khách hàng
Khảo sát quy trình nghiệp vụ & tư vấn giải pháp cho khách hàng
Có khả năng Phân tích yêu cầu của KH

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Biết tính giá thành trên phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương

Tại Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-15tr + phụ cấp ăn trưa + thưởng theo tiến độ
Được làm việc trong môi trường nhiều thử thách, chuyên nghiệp nhưng hòa đồng, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên, đặc biệt là chuyên ngành công nghệ và kế toán
Được tham gia các dự án lớn, quy mô, ở nhiều tỉnh/ thành phố tại Việt Nam
Chế độ BHXH theo QĐ của nhà nước
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm và lễ tết theo quy định của Công ty.
Các chế độ du lịch, team building hàng năm, văn hóa thể thao theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Công ty Cổ phần S.I.S Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

