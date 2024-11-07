Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kế toán doanh thu, giá vốn;

- Kế toán thanh toán và theo dõi đôn đốc công nợ;

- Đánh giá hiệu quả, theo dõi và quản lý dự án;

- Phối hợp đơn vị kinh doanh trong công tác chốt số liệu quản trị về doanh thu và chi phí theo định kỳ và công tác rà soát kết quả kinh doanh so với kế hoạch;

- Lập kế hoạch dòng tiền và báo cáo công nợ định kỳ;

- Thực hiên đối chiếu giao dịch nội bộ định kỳ;

- Các công việc khác theo phân công của Kế toán trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ có sức khỏe tốt đảm bảo công việc;

- Tốt nghiệp Học Viện Tài chính/Kinh tế quốc dân/Học viện ngân hàng hệ chính quy, chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán;

- Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, thuế, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và lập các báo cáo đáp ứng công việc;

- Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan tối thiểu 4-5 năm;

- Thành thạo excel, word, power point và phần mềm kế toán ERP;

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, luôn chủ động trong công việc và chịu được áp lực cao;

- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng quản lý thời gian...tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 – thứ 6 theo quy định của Công ty;

- Tham gia BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước;

- Sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, sự kiện theo chính sách Công ty;

- Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân;

- Mức lương theo thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global)

