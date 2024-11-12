Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, CT4 The Pride, KĐT An Hưng , Quận Hà Đông , Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

Kiểm tra các chứng từ thanh toán NCC các Kế toán viên trước khi trình KTT

Thực hiện hạch toán các TK 341, 334, 3388, 635, 333, 338/ 138

Rà soát sổ sách và hướng dẫn các Kế toán viên hạch toán sổ theo đúng quy định

Rà soát sổ sách, thực hiện bút toán tổng hợp cuối kỳ, bút toán kết chuyển cuối kỳ

Lập báo cáo quản trị theo hướng dẫn của KTT

Thực hiện theo dõi nợ gốc, lãi tại các NH. Báo cáo KTT kịp thời để điều dòng tiền về thanh toán

Kiểm tra rà soát sổ sách thuế , hướng dẫn và đôn đốc Kế toán thuế hạch toán sổ theo đúng quy định

Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, quý của Kế toán thuế trước khi trình KTT

Cuối năm cùng Kế toán thuế, kế toán trưởng rà soát và chốt các báo cáo thuế

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Kế toán hoặc các ngành liên quan

Hoạch định và tổ chức các hoạt động

Nắm vững và hiểu biết nguyên lý kế toán

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp.

Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch

Kỹ năng đào tạo và huấn luyện

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng tư duy hiệu quả

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Excel, Power Point, Word: Mức độ thành thạo, Pm Fast

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 14-17 + ăn trưa công vào lương cuối tháng

Sau 2 tháng Đóng BHXH, BHTN, BHTN....

Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....

Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh

Cơ hội thăng tiến

Không nợ lương, không nợ bảo hiểm

Công ty đồng phục, máy tính làm việc

12 ngày phép 1 năm

Chương trình teambuilding hằng năm

Các khóa đào tạo nâng cao....

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành

