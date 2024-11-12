Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
- Hà Nội: Tầng 2, CT4 The Pride, KĐT An Hưng , Quận Hà Đông , Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm tra các chứng từ thanh toán NCC các Kế toán viên trước khi trình KTT
Thực hiện hạch toán các TK 341, 334, 3388, 635, 333, 338/ 138
Rà soát sổ sách và hướng dẫn các Kế toán viên hạch toán sổ theo đúng quy định
Rà soát sổ sách, thực hiện bút toán tổng hợp cuối kỳ, bút toán kết chuyển cuối kỳ
Lập báo cáo quản trị theo hướng dẫn của KTT
Thực hiện theo dõi nợ gốc, lãi tại các NH. Báo cáo KTT kịp thời để điều dòng tiền về thanh toán
Kiểm tra rà soát sổ sách thuế , hướng dẫn và đôn đốc Kế toán thuế hạch toán sổ theo đúng quy định
Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng, quý của Kế toán thuế trước khi trình KTT
Cuối năm cùng Kế toán thuế, kế toán trưởng rà soát và chốt các báo cáo thuế
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạch định và tổ chức các hoạt động
Nắm vững và hiểu biết nguyên lý kế toán
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp.
Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian
Kỹ năng tư duy hiệu quả
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Excel, Power Point, Word: Mức độ thành thạo, Pm Fast
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Sau 2 tháng Đóng BHXH, BHTN, BHTN....
Công đoàn tặng sinh nhật, du lịch, hiếu hỉ, ma chay, cưới hỏi....
Thưởng các ngày lễ tết, tháng 13 theo tình hình hoạt động kinh doanh
Cơ hội thăng tiến
Không nợ lương, không nợ bảo hiểm
Công ty đồng phục, máy tính làm việc
12 ngày phép 1 năm
Chương trình teambuilding hằng năm
Các khóa đào tạo nâng cao....
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI