Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 Cốm Vòng, P. Dịch Vọng Hậu,, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Theo dõi và hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ của dự án, sản phẩm.

- Đối chiếu công nợ, hoa hồng với NCC và CĐT.

- Tính hoa hồng, lương, thưởng, cơ chế phải trả,... cho sale, đối tác,...

- Lập báo cáo công nợ NCC, CĐT. Theo dõi và lên kế hoạch thanh toán, thu hồi công nợ gửi Kế toán trưởng và BLĐ.

- Tiếp nhận và tổng hợp tất cả những đề xuất, đề nghị liên quan đến thanh toán, tạm ứng của các phòng ban và xử lý.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và BLĐ

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp ưu tiên làm trong lĩnh vực BĐS.

- Thành thạo excel, phần mềm Misa.

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Có kinh nghiệm làm Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị,...

- Ưu tiên Nữ sinh năm từ 1995-2000, có kinh nghiệm làm việc tại công ty BĐS.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12.000.000VNĐ -13.000.000 VNĐ + Thưởng tháng

- Thử việc: 2 tháng tùy theo năng lực

- Hỗ trợ chi phí gửi xe

- Thời gian làm việc: 8h30-12h00, 13h30-17h30, làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Thưởng Lễ Tết, thưởng thâm niên, lương tháng 13, thưởng theo tình hình kinh doanh.

- Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Du lịch, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ, Ốm đau ...

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Định kỳ hàng năm xét duyệt tăng lương

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home

