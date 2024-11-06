Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12A, Toà Nhà Việt
- Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học: chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm
Có laptop cá nhân
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc chính xác dưới áp lực
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng hoặc theo thỏa thuận theo năng lực
Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể khi nhận việc
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.
thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...), Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
