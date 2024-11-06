Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Toà Nhà Việt - Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học: chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan

Yêu cầu kinh nghiệm 2 năm

Có laptop cá nhân

Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc chính xác dưới áp lực

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10.000.000đ - 12.000.000đ/tháng hoặc theo thỏa thuận theo năng lực

Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể khi nhận việc

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.

thứ 2- thứ 6 (8h-17h30), nghỉ T7-CN.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...), Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin