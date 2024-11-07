Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán tổng hợp của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi dưới 35.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty

Được trang bị thiết bị đầy đủ cho công việc

Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

