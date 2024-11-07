Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán tổng hợp của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
Phân tích số liệu kế toán, báo cáo tình hình tài chính của công ty.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi dưới 35.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.

Tại Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước và được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty
Được trang bị thiết bị đầy đủ cho công việc
Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P

Công ty TNHH Thực phẩm chế biến T.A.P

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đức Nghiêm, Xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

