Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nữ, Độ tuổi 9x

Có kinh nghiệm về sản xuất, tính giá thành, báo cáo thuế.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Kinh nghiệm ở vị trí 4 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại các công ty bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, bán hàng online, công ty sản xuất

Sử dụng máy tính thành thạo (word, excel, phần mềm kế toán), ưutiên biết phần mềm nhanh. vn, misa

Nắm bắt công việc nhanh, chủ động trong công việc.

Có khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin rõ ràng, phân tích đánh giá, kiểm soát số liệu tốt.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ APCLà người cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao, trách nhiệm, đặc biệt phải trung thực

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20 triệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT

