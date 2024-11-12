Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 42 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Công việc hàng ngày
Công việc hàng tháng
Công việc hàng quý
Công việc hàng năm
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, Độ tuổi 9x
Có kinh nghiệm về sản xuất, tính giá thành, báo cáo thuế.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Kinh nghiệm ở vị trí 4 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tại các công ty bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, bán hàng online, công ty sản xuất
Sử dụng máy tính thành thạo (word, excel, phần mềm kế toán), ưutiên biết phần mềm nhanh. vn, misa
Nắm bắt công việc nhanh, chủ động trong công việc.
Có khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin rõ ràng, phân tích đánh giá, kiểm soát số liệu tốt.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ APCLà người cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao, trách nhiệm, đặc biệt phải trung thực
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 20 triệu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
