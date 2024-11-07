Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15, ngách 93/29 Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ;

Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi;

Tiếp nhận, xử lý đơn hàng trên PM và chuyển đơn xuống kho;

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán;

Lập các báo cáo định kỳ;

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thống kê...

Nắm vững kiến thức về các nghiệp vụ kế toán;

Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, kỹ năng tin học văn phòng tốt;

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực;

Ưu tiên các ứng viên đã có 01 năm kinh nghiệm làm việc;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8,000,000 đ – 10,000,000 đ

Phụ cấp ăn trưa (30,000 đ/ngày), chuyên cần (300,000 đ/tháng)

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết;

Cấp máy tính, công cụ dụng cụ làm việc;

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần);

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MORI VIỆT NAM

