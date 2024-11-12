Tuyển Kế toán tổng hợp Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp, thực hiện hạch toán các bút toán theo hồ sơ chứng từ trên phần hành kế toán

Cân đối doanh thu - chi phí để xác định mức thuế TNDN phải nộp cho cơ quan thuế

Thực hiện các bút toán tổng hợp, kế toán xác định hiệu quả kinh doanh và kế toán phân phối lợi nhuận

Kiểm tra số liệu, phân bổ tiền lương và hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV, hoàn thiện hồ sơ tiền lương

Tính toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của CBNV, lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có) và quyết toán thuế TNCN

Kế toán chi tiết và kế toán TSCĐ, công cụ dụng cụ, kế toán khấu hao TSCĐ và phân bổ công cụ dụng cụ. Quản lý dự toán, quyết toán và kế toán sửa chữa TSCĐ, XDCB (dựa trên kết quả của việc cân đối doanh thu - chi phí), lập báo cáo tăng giảm và khấu hao tài sản cố định

Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ chi phí

Liên tục cập nhật các thông tư, nghị định thuế mới, đảm bảo cho công tác hoạch toán kế toán thuế đúng Quy định

Báo cáo công việc chuyên môn, và các báo cáo kết quả công việc hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của Công ty.

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính,...

Am hiểu các qui phạm pháp luật liên quan đến kế toán tài chính, chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN,..

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán liên quan (fast, misa,...), tin học văn phòng (đặc biệt là excel).

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra.

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề

Khả năng tổ chức, sắp xếp và triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Cẩn thận, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

Thời gian làm việc: sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h đến 17h từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Tại Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 14-16 triệu hoặc theo năng lực thỏa thuận khi phỏng vấn

Mức lương

Ăn trưa tại nhà ăn của công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Thưởng quý, thưởng thành tích, thưởng nóng, thưởng chuyên cần, thâm niên, sinh nhật, hiếu, hỷ....

Thưởng định kỳ hàng quý theo kết quả công việc và thưởng lương tháng 13, 14,... theo kết quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Đầy đủ chế độ phép năm 12 ngày/năm, không sử dụng được thanh toán vào cuối năm.

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Du lịch trong và ngoài nước 3 lần/ năm (đầu năm, hè, cuối năm vào dịp sinh nhật công ty)

Khuân viên công ty thoáng mát và nhiều cây xanh, có chỗ để xe ô tô

Đội ngũ nhân viên Kế toán dày dặn (1 KTT và 6 NVKT), chia theo các phần hành cụ thể

Công ty có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong ngành Thép (Website: Hiephuong.com.vn)

Công ty thương mại thép đơn thuần, doanh thu ổn đinh, không chậm lương, bhxh hay bất kỳ các khoản ngân sách nhà nước, không có kho và vận tải.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cổ phần Thương mại Hiệp Hương Pro Company

