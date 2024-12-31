Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 480 - 800 USD
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Hà Nội: Tầng 4, Nhà Khách Bộ Tư lệnh thủ đô, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hà Nội:
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán
- Hạch toán những khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế GTGT, TNDN,..
- Theo dõi và quản lý công nợ.
- Tính giá thực thành; thống kê hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất,...
- Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho.
- Kết hợp với các kế toán viên khác về những công việc liên quan.
- Báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và báo cáo nội bộ.
- Hạch toán lương.
- Quản lý tooken, xuất hoá đơn.
- Nộp các khoản tiền thuế, tờ khai thuế.
- Thực hiện bút toán tài chính kết chuyển lãi, lỗ, hạch toán chi phí đối với thuế môn bài trong năm tài chính mới.
- Kiểm tra các số liệu cuối kỳ
- Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...).
Với Mức Lương 480 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
