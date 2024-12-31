Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ cao CB Quốc Tế làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 800 USD

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Hà Nội: Tầng 4, Nhà Khách Bộ Tư lệnh thủ đô, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tầng 4, Nhà Khách Bộ Tư lệnh thủ đô, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán

- Hạch toán những khoản thu, chi, khấu hao, ghi chép thuế GTGT, TNDN,..

- Theo dõi và quản lý công nợ.

- Tính giá thực thành; thống kê hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất,...

- Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho.

- Kết hợp với các kế toán viên khác về những công việc liên quan.

- Báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và báo cáo nội bộ.

- Hạch toán lương.

- Quản lý tooken, xuất hoá đơn.

- Nộp các khoản tiền thuế, tờ khai thuế.

- Thực hiện bút toán tài chính kết chuyển lãi, lỗ, hạch toán chi phí đối với thuế môn bài trong năm tài chính mới.

- Kiểm tra các số liệu cuối kỳ

- Lập các giấy tờ hành chính (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,...).