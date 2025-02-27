Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP
- Hà Nội: Số T151, lô đất H4, Khu đấu giá 31ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 650 - 1,000 USD
1. Thực hiện huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án của Tập đoàn
2. Đề xuất phương án, làm việc với các tổ chức tín dụng, chuẩn bị hồ sơ
3. Theo dõi việc sử dụng vốn vay, quản lý hồ sơ khoản vay
4. Quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh các khoản tín dụng hiện hữu của Tập đoàn: giải ngân theo hạn mức, hợp đồng tín dụng…
5. Thực hiện việc theo dõi quản lý dòng tiền giải ngân, dòng tiền thu, dòng tiền chi trả các chi phí hoạt động, trả nợ
6. Cân đối kế hoạch tài chính, các chỉ số tài chính, nhằm đảm bảo đủ nguồn cho các hoạt động của Tập đoàn
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 650 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên vó kinh nghiệm làm việc với các tổ chức ngân hàng, tổ chức tín dụng.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kinh tế.
• Có kiến thức vững về phân tích tài chính và lập kế hoạch ngân sách.
• Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI