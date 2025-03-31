Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thọ Tháp, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.
Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, hệ thống, chuyên nghiệp.
Làm việc với các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng.
Thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định hàng tháng, quý, năm.
Làm các công việc của một kế toán nội bộ, kế toán tổng hợp.
Theo dõi Thu - Chi, công nợ khách hàng, báo cáo nội bộ, ngân hàng, đơn hàng online,
Giải quyết các vấn đề phát sinh với các đối tác của công ty và hải quan.
Lập các báo cáo định kỳ.
Thực hiện các báo cáo liên quan đến công việc, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh,.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí kế toán tổng hợp của XNK.
Thành thạo thủ tục làm hải quan.
Tiếng Anh bằng B hoặc tương đương và thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm kế toán.
Có hiểu biết về hoạt động kinh doanh của các công ty xuất khẩu hàng bán qua các sàn thương mại điện tử là một lợi thế.

Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :(Thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Phụ cấp cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ, du lịch 2 lần/năm .
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình đào tạo bài bản.
Được trang bị máy tính, trang thiết bị để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, ngõ 2 Thọ Tháp, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

