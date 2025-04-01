Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 11, ngõ 176 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Kiểm soát thanh toán: hồ sơ, chứng từ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm soát Kế hoạch - Thực hiện Kế hoạch, Kết quả công việc các đơn vị trong công ty
Tổng hợp - Lập Báo cáo tài chính
Đánh giá, phân tích, đưa phương án xử lý bất cập của BCTC
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
