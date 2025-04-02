Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6, Lô 1D, KĐT Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Kê khai và nộp thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng kỳ theo quy định.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, đảm bảo tính bảo mật và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan (như bán hàng, kho,...) để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Tham gia vào công tác kiểm kê, kiểm tra định kỳ của công ty.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới của nhà nước

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có trên 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán Bravo và phần mềm văn phòng (Word, Excel…).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực.

Khả năng giao tiếp tốt và làm việc dưới áp lực.

Mức lương từ 12.000.000 – 14.000.000 triệu

Ngoài ra còn Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13++...theo kết quả kinh doanh chung của Công ty;

Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7, Chủ nhật;

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động; nghỉ phép 12 ngày/ năm và các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định chung;

Chế độ Khám sức khỏe 01 lần/ năm tại các Bệnh viện Đa khoa Quốc tế;

Chế độ du xuân đầu năm; chế độ nghỉ mát hàng năm tại các địa điểm hấp dẫn, nổi tiếng, thường xuyên được tham gia teambuilding gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên;

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, chương trình Gala cuối năm, chế độ 8/3, 20/10, thưởng mùng 2/9, Trung thu, Tết thiếu nhi...và các ngày Lễ khác....

Được đào tạo để phát triển toàn diện kỹ năng cá nhân;

Định kỳ đánh giá năng lực xét tăng lương 1 năm 1 lần;

Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng...

