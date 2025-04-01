Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Quản lý toàn bộ dữ liệu trong sổ kế toán, bao gồm việc phân tích, ghi chép, phản ánh, thống kê các dữ liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp.

Hạch toán kế toán các hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào trên phần mềm kế toán.

Kiểm soát các giao dịch hàng ngày. Lập phiếu thu, phiếu chi hàng ngày.

Kiểm soát hóa đơn, hàng hoá đầu vào, đầu ra, kiểm soát hàng tồn kho định kỳ hàng tháng.

Xuất hóa đơn bán hàng

Thực hiện quyết toán thuế, lập báo cáo thuế, BCTC định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.