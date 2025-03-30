Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Lâm Viên, 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Kiểm tra việc định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
Hướng dẫn kế toán viên xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo hướng hợp pháp, hợp lý và hợp lệ.
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị thành viên, sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Thực hiện các bút toán cuối kỳ: khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC/chi phí trả trước, hạch toán điều chỉnh kho/quỹ theo biên bản kiểm kê kho/quỹ, hạch toán chi phí lương, kết chuyển các bút toán cuối kỳ………
Quản lý tổng quát công nợ phải thu toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. Cuối năm xin xác nhận đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng.
Quản lý tổng quát công nợ phải trả. Định kỳ đối chiếu công nợ với các bộ phận liên quan. Cuối năm xin xác nhận đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp.
Lập các báo cáo thuế định kỳ theo quy định nhà nước: tháng, quý, năm và theo thời điểm yêu cầu.
Lập báo cáo tài chính hàng năm
Phân tích các chỉ số kế toán, tài chính và cung cấp các số liệu, báo cáo theo định kỳ và khi có yêu cầu từ trưởng bộ phận, các đơn vị chức năng hoặc Ban giám đốc.
Tham gia, phối hợp, thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị:kiểm kê quỹ, kiểm kê kho, TSCĐ, CCDC,…..
Đề xuất, cải tiến quy trình thực hiện, phương pháp hạch toán kế toán và chế độ báo cáo phù hợp.
Chủ trì thực hiện, điều phối nhân viên tập hợp, cung cấp hồ sơ và trực tiếp giải trình số liệu cho các cơ quan liên quan: khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, thuế, bảo hiểm, kiểm toán, cơ quan thống kê….
Kiến nghị và đề xuất biện pháp đề phòng, kiểm soát và khắc phục rủi ro, nâng cao hiệu quả công việc.
Nắm vững quy định của pháp luật về thuế, kế toán, bảo hiểm, đầu tư…..
Viết tài liệu đào tạo, truyền thông, hướng dẫn nhân viên cập nhật các quy định của pháp luật thuế, kế toán, bảo hiểm, đầu tư…. cho nhân sự trong nhóm.
Xây dựng các biểu mẫu, báo cáo, quy trình, quy định phục vụ việc quản trị công tác kế toán.
Phân công, tổ chức, sắp xếp, phân loại, lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, hợp lý và dễ tra cứu.
Thực hiện các các công việc phát sinh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và BGĐ

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 3 năm. Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty công nghệ thông tin, công ty dịch vụ kế toán, thuế và có kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp.
Có khả năng phân tích, tổng hợp và lập báo cáo thuế và báo cáo quản trị.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng (word, exce,…..) và các công cụ hỗ trợ khác.
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt, có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm và quản lý đội nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, năng động, gắn bó với công việc, chịu được áp lực cao trong công việc.
Cần tuyển ứng viên đi làm luôn.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua quý/năm + Thưởng KPI (2 -3 tháng)
Độ tuổi từ: 30 - 38 tuổi
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn.
Phúc lợi: Teambuilding, nghỉ mát, sinh nhật, thưởng lễ/tết,…
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép,… theo Luật lao động
Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h - 17h, Thứ 2 - Thứ 6 và Full 2 ngày thứ 7 (Tuần 2 và Tuần 4) ( làm online )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5A, Tòa Lâm Viên, Số 107A Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

