Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu

Mức lương 16 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 17 Triệu

Công việc kế toán thuế

Làm dự kiến doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận ( Năm - Quý - Tháng)

Tính giá hàng nhập khẩu

Lập UNC, giấy nhận nợ, giấy nôp tiền thuế, lệnh thanh toán nước ngoài,

Soạn thảo công văn giấy tờ phát sinh hàng ngày, kiểm soát hợp đồng mua bán

Làm báo cáo thuế tháng, năm & Quyết toán thuế (Công ty đã quyết toán thuế hết năm 2023)

Làm hồ sơ tái cấp tín dụng vay ngân hàng (hàng năm)

Quản lý chứng từ, hóa đơn, hệ thống sổ sách kế toán và hỗ trợ công việc của kế toán viên

Cập nhập, theo dõi số liệu góc thương hiệu với nhà máy – khách hàng (gọi là EIBC)

Làm việc với các cơ quan chức năng như thuế, ngân hàng, BHXH (cùng qly làm việc với QLTT, PCCC...)

Công việc kế toán nội bộ

Hỗ trợ tính giá thành nội bộ

Hỗ trợ xử lý các vấn đề về hàng giả, hàng nhái cùng các bộ phận khác (nếu có)

Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 16 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương ít nhất 5 năm trở lên

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp

Nắm vững các quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính kế toán, thuế

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và khả năng chịu áp lực công việc cao, quản lý thời gian tốt

Có kỹ năng lãnh đạo - quản lý, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: trên 16 triệu (thỏa thuận - tuỳ vào năng lực làm việc) (tính theo ngày công thực tế đi làm, trả vào cuối tháng)

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày hoặc ăn tại Công ty (có nhà bếp nấu)

Thời gian thử việc 02 tháng.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi trở thành nhân viên chính thức

Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của Công đoàn.

Nhận phụ cấp thâm niên khi đủ 5 năm làm việc.

Tham quan du lịch, teambuilding theo hoạt động của công ty.

Ngày nghỉ Lễ Tết và các quy định khác theo quy chế của công ty.

Công ty có bề dày phát triển hơn 20 năm, hoạt động ổn định.

Làm việc tại tòa nhà văn phòng quận Hai Bà Trưng, môi trường năng động, thân thiện,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM

