Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, theo dõi thu chi nội bộ hàng ngày (tiền mặt, ngân hàng).

Chấm công, tính lương, BHXH cho nhân viên.

Quản lý, lưu trữ và sử dụng hóa đơn theo đúng quy định.

Thực hiện các báo cáo kinh doanh do cấp trên yêu cầu.

Thực hiện các nghiệp vụ về ngân hàng, thuế, báo cáo tài chính.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính…

Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp

Thành thạo tin học văn phòng, kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán (KiotViet, Misa…)

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng tính toán tốt, chỉnh chu trong công việc, có tinh thần đoàn kết, khả năng tập trung cao độ,…

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích số liệu…

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ các ngày lễ, tết trong năm theo quy định.

Chế độ phúc lợi: BHXH; lương tháng 13; sinh nhật, thưởng các ngày Lễ/Tết trong năm, nghỉ phép năm, du lịch…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG

