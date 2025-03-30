Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Tính giá thành sản phẩm; công nợ khách hàng, Công nợ NCC, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm.
Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
Lập – trình bày báo cáo tài chính:
Báo cáo bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, BC kết quả kinh doanh, Báo cáo dòng tiền, Báo cáo thuế
Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp.
Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương.
Nắm vững kiến thức kế toán, hiểu biết phần mềm kế toán.
Thành thạo Tin học văn phòng.
Có kỹ năng giao tiếp, tư duy tốt.
Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH Thì Được Hưởng Những Gì
