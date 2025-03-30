Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp

Tính giá thành sản phẩm; công nợ khách hàng, Công nợ NCC, nguyên vật liệu, tồn kho, thành phẩm.

Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Lập – trình bày báo cáo tài chính:

Báo cáo bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính, BC kết quả kinh doanh, Báo cáo dòng tiền, Báo cáo thuế

Xác định các nguồn tài chính nội bộ, giảm chi phí lãng phí cho doanh nghiệp.

Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.