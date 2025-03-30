Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Coalimex số 33 Tràng Thi - Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Làm việc với phần mềm kế toán MISA và các công cụ báo cáo tài chính nội bộ.

Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Quản lý ngân sách và các khoản thu / chi theo ngân sách và / hoặc phát sinh ngoài ngân sách.

Tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế, và báo cáo thống kê theo quy định của Công ty và pháp luật.

Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu, làm việc với các cơ quan quản lý khi có phát sinh: cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng….

Làm sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị theo yêu cầu từ Công ty.

Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Ngân hàng.

Soạn hợp đồng lao động, hợp đồng các dịch vụ, quản lý hồ sơ nhân sự.

Lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong Công ty.

Tính toán và xử lý cơ chế lương, thưởng, phúc lợi cho nhân sự.

Phổ biến các nội quy, chính sách, quy trình bộ phận kế toán đến toàn bộ nhân viên trong phòng và nhân viên Công ty; giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

Kết hợp với các vai trò khác như Hành Chính – Admin, HR, …để giải quyết các công việc liên quan.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán MISA và các phần mềm tin học văn phòng.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Trung thực, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Là người chủ động, trách nhiệm khi làm việc và hòa đồng trong quá trình teamwork, giao tiếp với nhân sự nội bộ.

Lương cứng từ 12.000.000đ – 15.000.000đ (Thương lượng theo năng lực).

Thử việc 100% lương.

Được nhận thưởng cuối năm, thưởng các dịp lễ, Tết.

Phụ cấp ăn trưa 730.000 VNĐ/tháng ngoài lương.

Hỗ trợ chi phí gửi xe 200.000VNĐ/thángĐược làm việc trong môi trường Công ty trẻ, năng động.

Có cơ hội được đào tạo, triển khai, áp dụng công nghệ mới vào công việc.

Được trung thực trong nghiệp vụ kế toán do Công ty có văn hóa tuân thủ pháp luật ở mức cao nhất.

Được tham gia Du lịch, Teambuilding 2 lần mỗi năm cùng nhiều hoạt động, sự kiện khác nhau.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Mỗi ngày làm 7,5 giờ: Sáng 8h – 12h, chiều 13h30 – 17h00.

Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Được đóng BHXH toàn bộ lương cứng theo quy định nhà nước.

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc (máy tính, ghế công thái học,…)

Được sử dụng các tiện ích sẵn có của Công ty: tủ lạnh, lò vi sóng, đồ uống, hoa quả miễn phí, …

Được xét tăng lương 6 tháng 1 lần.

