Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Cầu, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện khai báo cáo thuế định kỳ hàng Quý, hỗ trợ chuẩn bị quyết toán thuế năm

Kiểm tra việc thu thập hóa đơn đầu vào đầy đủ, đúng hạn

Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, hạch toán tất cả hóa đơn, chi phí đầu vào Khai báo cáo thuế hàng Quý

Phối hợp kế toán bán hàng để kiểm tra phê duyệt phát hành hóa đơn GTGT bán hàng hàng ngày

Xuất hóa đơn GTGT bán hàng

Xử lý các trường hợp hóa đơn đầu ra có sai sót

Trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế, BHXH khi có yêu cầu

Nhập chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ trên phần mềm

Phối hợp với bộ phận kho kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho định kỳ hàng tháng

Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng

Tham gia làm hợp đồng cùng bộ phận kinh doanh

Lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm

Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành F&B, Spa, dược…

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, bán hàng,,..

Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.

Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế

Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề

phát hiện rủi ro

Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-16 triệu. Tăng lương tùy theo năng lực, hiệu quả làm việc; cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Thu nhập: 12-16 triệu.

Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin