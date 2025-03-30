Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T
- Hà Nội: Tầng 3 TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Cầu, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện khai báo cáo thuế định kỳ hàng Quý, hỗ trợ chuẩn bị quyết toán thuế năm
Kiểm tra việc thu thập hóa đơn đầu vào đầy đủ, đúng hạn
Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn chứng từ, hạch toán tất cả hóa đơn, chi phí đầu vào Khai báo cáo thuế hàng Quý
Phối hợp kế toán bán hàng để kiểm tra phê duyệt phát hành hóa đơn GTGT bán hàng hàng ngày
Xuất hóa đơn GTGT bán hàng
Xử lý các trường hợp hóa đơn đầu ra có sai sót
Trực tiếp làm việc với Cơ quan Thuế, BHXH khi có yêu cầu
Nhập chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ và chứng từ trên phần mềm
Phối hợp với bộ phận kho kiểm kê hàng hóa, quản lý tồn kho định kỳ hàng tháng
Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt, ngân hàng
Tham gia làm hợp đồng cùng bộ phận kinh doanh
Lập báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành F&B, Spa, dược…
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa, bán hàng,,..
Có kiến thức về các quy định kế toán, thuế của pháp luật.
Khả năng đọc hiểu, cập nhật các quy định mới liên quan Kế toán, Thuế
Có tư duy logic, phát hiện rủi ro và giải quyết vấn đề
Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12-16 triệu.
Được đề xuất tăng lương định kỳ hoặc khi hoàn thành tốt công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.
Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các hoạt động, chương trình, teambuilding, du lịch hàng năm do Công ty tổ chức và các chế độ hấp dẫn khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
