Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu
Lập các báo cáo tài chính.
Làm hồ sơ với ngân hàng.
Làm việc với cơ quan thuế..
Các công việc khác theo phân công bên nội bộ
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành có liên quan, ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
Có kỹ năng quản lý, sắp xếp có hiệu quả các công việc.
Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...
Ưu tiên: độ tuổi từ 30 - 45t.
Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
Có kỹ năng quản lý, sắp xếp có hiệu quả các công việc.
Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...
Ưu tiên: độ tuổi từ 30 - 45t.
Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận: từ 13-16tr/tháng theo năng lực
Ứng viên được hưởng phúc lợi và chế độ theo quy định của Công ty.
12 ngày phép/năm.
Tổ chức team buiding hàng năm.
Lương thưởng tháng 13,…. theo doanh số công ty.
Ứng viên được hưởng phúc lợi và chế độ theo quy định của Công ty.
12 ngày phép/năm.
Tổ chức team buiding hàng năm.
Lương thưởng tháng 13,…. theo doanh số công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI