Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập các báo cáo tài chính.

Làm hồ sơ với ngân hàng.

Làm việc với cơ quan thuế..

Các công việc khác theo phân công bên nội bộ

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành có liên quan, ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.

Có kỹ năng quản lý, sắp xếp có hiệu quả các công việc.

Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...

Ưu tiên: độ tuổi từ 30 - 45t.

Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: từ 13-16tr/tháng theo năng lực

Ứng viên được hưởng phúc lợi và chế độ theo quy định của Công ty.

12 ngày phép/năm.

Tổ chức team buiding hàng năm.

Lương thưởng tháng 13,…. theo doanh số công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

