Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 885 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lập các báo cáo tài chính.
Làm hồ sơ với ngân hàng.
Làm việc với cơ quan thuế..
Các công việc khác theo phân công bên nội bộ

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành có liên quan, ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán.
Có kỹ năng quản lý, sắp xếp có hiệu quả các công việc.
Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point...
Ưu tiên: độ tuổi từ 30 - 45t.

Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: từ 13-16tr/tháng theo năng lực
Ứng viên được hưởng phúc lợi và chế độ theo quy định của Công ty.
12 ngày phép/năm.
Tổ chức team buiding hàng năm.
Lương thưởng tháng 13,…. theo doanh số công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 33, đường 3.5, KĐT Gamuda, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

