Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Hương Buildings, Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tính giá vốn nhập hàng của các cửa hàng hàng tháng để cửa hàng nộp tiền nhập hàng về cho công ty.
Tính giá Sản phẩm.
Nhận bộ tài liệu đi sx bên kho trả về.
Theo dõi hóa đơn mua hàng và thanh toán hóa đơn mua hàng sản xuất (Ninh Hiệp, Trung Quốc).
Cập nhật các bảng công nợ, thu chi.
Theo dõi và đối chiếu công nợ các nhà cung cấp Vải.
Theo dõi và làm thanh toán công nợ các xưởng gia công.
Theo dõi công nợ và làm thanh toán vận chuyển TQ.
Nhập kho và xuất kho các mã hàng & phụ kiện.
Kiểm kho vải và nguyên phụ liệu kho vải.
Hỗ trợ kiểm kho tổng, kho online.
Đối chiếu, nhập hàng về cho kho tổng.
Nhận, kiểm tra tính đầy đủ của bộ hồ sơ thanh toán từ các phòng ban.
Xuất hóa đơn bán hàng hàng ngày
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính (nếu có).
Lập báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN.
Nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tại các công ty, doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên
Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, cập nhật các thông tư, quyết định của Bộ, Chính phủ.
Có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo (Đặc biệt về phần mềm excel, phần mềm kế toán như Misa,...).
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch khoa học để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Hạch toán, định khoản, đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ, sắp xếp và bảo quản sổ sách, chứng từ, hóa đơn một cách cẩn thận và khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 vnđ/tháng – 13.000.000 vnđ/tháng + Thưởng (Thưởng Thành tích/Thưởng sáng kiến….).
Được tham gia các khóa đào tạo theo chương trình huấn luyện của Công ty. Cơ hội học tập từ những buổi chia sẻ của các nhân sự có chuyên môn cao.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện làm việc máu lửa, sáng tạo, tích cực đề xuất những hình thức thể hiện mới và lập kế hoạch triển khai.
Công ty môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích trao đổi thẳng thắn, đề xuất để phát huy khả năng của bản thân.
Đánh giá tăng lương, được định hướng nghề nghiệp, có lộ trình thăng tiến, đánh giá thăng tiến lên các vị trí cao hơn phù hợp.
Hoạt động nội bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm: du lịch, tổng kết, liên hoan (thường xuyên), sinh nhật, team buildings,…
Hưởng các chế độ, phúc lợi: Theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị An Lạc, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

