Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4B Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp: Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kiểm soát doanh thu, chi phí, theo dõi công nợ phải thu/phải trả, quản lý dòng tiền, lập kế hoạch thu chi,...

Lập và theo dõi báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định.

Lập và nộp các báo cáo Thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) theo quy định của Nhà nước.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Thực hiện tính lương, phụ cấp, thưởng/phạt cho CBNV theo quy định của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc và Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Thành thạo Microsoft Excel và có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (ví dụ: SAP, MISA, FAST PRO).

Nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, hiểu rõ các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) có khả năng tổng hợp và hướng dẫn.

Kỹ năng phân tích tốt và chú ý đến chi tiết.

Chăm chỉ và thích nghi với nhu cầu của môi trường làm việc.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 9.000.000 đồng – 15.000.000 đồng/tháng (hoặc thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực);

Cơ chế nâng lương linh hoạt theo năng lực và theo đóng góp cho công việc (xét duyệt theo quý, năm);

Thưởng tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty;

Chế độ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác (chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CBNV nữ) theo quy định của Luật Lao Động và Công ty;

Tham gia các chương trình Happy Time hàng tuần, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện xã hội...;

Văn hóa làm việc trong môi trường khuyến khích học tập rèn luyện; đồng nghiệp năng động trẻ trung, vui vẻ thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE

