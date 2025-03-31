Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động xây dựng, bất động sản của công ty;

Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán. Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty;

Soát xét các hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng trước khi trình Kế toán trưởng;

Lập tờ khai thuế hàng tháng, năm theo quy định Nhà nước;

Lưu trữ chứng từ kế toán;

Các công việc khác do cấp trên giao.