Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Kiểm soát toàn bộ nghiệp vụ kế toán tài chính cho hoạt động xây dựng, bất động sản của công ty;
Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán của phòng kế toán. Lập bút toán tổng hợp và lên báo cáo tài chính toàn công ty;
Soát xét các hồ sơ thanh toán, hồ sơ ngân hàng trước khi trình Kế toán trưởng;
Lập tờ khai thuế hàng tháng, năm theo quy định Nhà nước;
Lưu trữ chứng từ kế toán;
Các công việc khác do cấp trên giao.
