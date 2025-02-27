Tuyển Kế toán tổng hợp VMED Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,000 USD

1. Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách và quản trị ngân sách các khối, phòng ban, bộ phận, các công ty thành viên

- Xây dựng biểu mẫu, tổng hợp, thẩm định kế hoạch kinh doanh và ngân sách; kiểm soát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và ngân sách của các khối, phòng ban, bộ phận

- Xây dựng mô hình phân tích tài chính, phân tích tình huống và phân tích các thông tin khác phục vụ việc đánh giá chiến lược, kế hoạch kinh doanh

- Lập báo cáo quản trị hàng tháng, phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng tài sản và đề xuất phương án cải thiện

2. Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền

- Xây dựng kế hoạch tài chính và dự báo dòng tiền

- Hỗ trợ các thông tin và tài liệu cho Ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng và vận hành hạn mức tín dụng