Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC
- Hà Nội: LK14, KĐT Hateco Green City, đường Foresa 4, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Kiểm soát nghiệp vụ hạch toán kế toán trên phần mềm Bravo, kiểm tra và ký chứng từ phiếu nhập mua, phiếu kế toán.
Lập báo cáo tài chính và thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Chuẩn bị số liệu, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán và quyết toán.
Thực hiện các bảng biểu, giải trình liên quan đến công tác hoàn thuế.
Kiểm tra các bút toán và khóa chứng từ trên sổ sách phần mềm kế toán.
Kiểm tra, ký nháy hồ sơ thanh toán.
Lập báo cáo tài chính phục vụ công tác quản trị.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Không yêu cầu.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Sau Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty sản xuất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm trưa
Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc
Thu nhập từ 16-20tr/tháng theo năng lực
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 (1-2 tháng lương), du lịch hàng năm
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Quy chế hoạt động của Công ty và Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN GCC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
