Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN AN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Làm việc, giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, cơ quan chức năng khi có yêu cầu

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác tài chính

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp, thuế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng là 1 lợi thế

Thành thạo các phần mềm kế toán Misa và tin học văn phòng

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán Việt Nam và thuế

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN AN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: trao đổi khi phỏng vấn, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT,BHTN theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty như: Du lịch hàng năm, lương tháng 13,….

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ TƯ VẤN AN VIỆT

