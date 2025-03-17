Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25T2 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vị trí Tổng hợp – Vật tư

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra hàng tháng. Đối chiếu giữa sổ sách và tờ khai.

Hằng tháng lập và gửi các tờ khai, báo cáo theo quy định của luật thuế

Thực hiện lập các báo cáo hàng tháng, quyết toán cuối năm tài chính

Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Độ tuổi từ 28 - 42

Tốt nghiệp cao Đẳng , đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp, kế toán doanh nghiệp...

Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp thuế

Thành thạo báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quý năm

Có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Được Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng tháng lương thứ 13, hưởng lễ tết theo quy định của công ty

Tham gia team biulding, các hoạt động tham quan du lịch thường niên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin