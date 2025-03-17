Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25T2 P. Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vị trí Tổng hợp – Vật tư
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra hàng tháng. Đối chiếu giữa sổ sách và tờ khai.
Hằng tháng lập và gửi các tờ khai, báo cáo theo quy định của luật thuế
Thực hiện lập các báo cáo hàng tháng, quyết toán cuối năm tài chính
Các công việc khác được giao
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, Độ tuổi từ 28 - 42
Tốt nghiệp cao Đẳng , đại học chuyên ngành kế toán tổng hợp, kế toán doanh nghiệp...
Tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp thuế
Thành thạo báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quý năm
Có khả năng chịu được áp lực cao.
Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Được Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Hưởng tháng lương thứ 13, hưởng lễ tết theo quy định của công ty
Tham gia team biulding, các hoạt động tham quan du lịch thường niên của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
