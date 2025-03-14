Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM
- Hà Nội:
- Số 6 ngõ 4 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chuẩn bị chứng từ hỗ trợ và thu thập chứng từ liên quan, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc của kế toán, tuân thủ quy định của thuế, doanh nghiệp
Thực hiện hạch toán sổ sách kế toán, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, kê khai GTGT, TNCN, TNDN và thuế nhà thầu
Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho hàng quý.
Phối hợp với các phòng ban khác để tính lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp kinh doanh kịp thời và chính xác cho nhân viên chính thức và cộng tác viên, tính toán khoản thanh toán cuối cùng cho nhân viên đã nghỉ việc
Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Đăng ký mã số thuế cho nhân viên và cộng tác viên, theo dõi thanh toán thuế, làm việc với ngân hàng, kiểm toán
Cập nhật dòng tiền nếu cần
Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1-2 năm kinh nghiệm hạch toán tổng hợp
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thuế
Tại CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương tháng: 10,000,000 – 12,000,000 đồng
Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước
Tháng lương 13 và xem xét lương hàng năm
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty: sinh nhật, trà sữa hàng tháng…
Kiểm tra sức khỏe hàng năm
Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
