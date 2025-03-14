Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TESTWORKS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6 ngõ 4 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chuẩn bị chứng từ hỗ trợ và thu thập chứng từ liên quan, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc của kế toán, tuân thủ quy định của thuế, doanh nghiệp

Thực hiện hạch toán sổ sách kế toán, hỗ trợ lập báo cáo tài chính, kê khai GTGT, TNCN, TNDN và thuế nhà thầu

Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho hàng quý.

Phối hợp với các phòng ban khác để tính lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp kinh doanh kịp thời và chính xác cho nhân viên chính thức và cộng tác viên, tính toán khoản thanh toán cuối cùng cho nhân viên đã nghỉ việc

Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đăng ký mã số thuế cho nhân viên và cộng tác viên, theo dõi thanh toán thuế, làm việc với ngân hàng, kiểm toán

Cập nhật dòng tiền nếu cần

Các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán hoặc có kinh nghiệm tương đương

Có 1-2 năm kinh nghiệm hạch toán tổng hợp

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm thuế

Quyền Lợi Được Hưởng

Thời gian làm việc: 8-17h từ thứ 2-6

Mức lương tháng: 10,000,000 – 12,000,000 đồng

Tham gia BHXH theo quy định của nhà nước

Tháng lương 13 và xem xét lương hàng năm

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty: sinh nhật, trà sữa hàng tháng…

Kiểm tra sức khỏe hàng năm

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển

