Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 89 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Tiếp nhận hồ sơ CBNV từ HCNS, kiểm tra hồ sơ và nhận HĐLĐ khi có phát sinh NS

- Nhận bảng chấm công từ HCNS và các trưởng mục tiêu, kiểm tra tính xác thực của bảng CC

- Tạm ứng lương cho NV bảo vệ ngày 25 hàng tháng

- Tính lương, bảo hiểm, thu nhập, thuế TNCN NV bảo vệ và NVVP Đại An

- Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thuế TNCN, hạch toán nghiệp vụ chi trả lương, thuế cho CBNV

- Xử lý, giải trình các khiếu nại về tiền lương, thu nhập

- Báo tăng giảm bảo hiểm và các chế độ liên quan đến bảo hiểm CBNV Đại An

- Theo dõi đối chiếu với số liệu C12 cuả CQ BH và đề xuất thanh toán tiền BH, Giao dịch với cơ quan bảo hiểm về mọi thủ tục

- Lập các báo cáo theo dõi tăng giảm nhân sự với lãnh đạo hoặc với Sở lao động về tăng giảm, tình hình LĐ

- Giao dịch với cơ quan công đoàn (nếu có)

- Theo dõi, đốc thúc và báo cáo công nợ Công ty Đại An

- Hạch toán tất cả phần nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu, chi, tăng giảm tài sản, vốn, báo nợ, báo có ngân hàng vào sổ chi tiết và NKC

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán và chuyển cho kế toán thanh toán (Mrs Vân)

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cân đối và kết chuyển lãi lỗ phần nội bộ

- Lập và phân tích báo các doanh thu, lãi lỗ từng mục tiêu

- Tính toán số liệu và lập bảng lương thuế công ty Đại An

- Lập và nộp các tờ khai thuế theo tháng (quý), báo cáo sử dụng hóa đơn,…bảo hiểm

- Lập và nộp quyết toán thuế TNCN hàng năm

- Chịu trách nhiệm giải trình với CQ thuế và bảo hiểm phần nhân sự

- Làm biên bản nghiệm thu, đề nghị thanh toán, xuất hóa đơn đỏ cho từng mục tiêu bảo vệ.

- Nhập các chứng từ đầu vào, đầu ra, vào phần mềm thuế

- Xuất hóa đơn đỏ cho từng mục tiêu

- Nhập báo nợ, báo có, phiếu thu, phiếu chi vào phần mềm thuế

- Tập hợp các chứng từ, lập các phiếu thu chi, hạch toán kế toán các NVKT Phát sinh, cân đối và kết chuyển lãi lỗ phần thuế

- Lập và nộp báo cáo tài chính năm, tờ khai quyết toán thuế năm, làm việc với CQ thuế, bảo hiểm, Ngân hàng,…

- In ấn, ký các chứng từ, sổ sách, lưu giữ các chứng từ về thuế và quyết toán khi kiểm tra, thanh tra thuế,…

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 25 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công việc Kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, dịch vụ.

- Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;

- Lập thành thạo Báo cáo tài chính.

- Có kinh nghiệm quyết toán thuế.

- Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh trong công việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm làm kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương

- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc, chịu áp lực công việc cao;

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;

- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán;

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc, sẵn sàng tăng ca, đi công tác ngắn hạn. Có khả năng làm việc với áp lực cao, tiến độ gấp.

- Mong muốn làm việc ổn định và hợp tác lâu dài.

- Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10-11 triệu

- Nghỉ phép năm: 12 ngày/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin