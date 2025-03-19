Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MATSUO INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C10, khu công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc của Kế toán tổng hợp cho công ty sản xuất (Doanh nghiệp chế xuất);

Kiểm soát nội bộ;

Lập một số báo cáo nội bộ và các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán;

Có kinh nghiệm làm kế toán ít nhất 1 năm;

Tiếng Anh giao tiếp;

Ưu tiên ứng viên biết thêm tiếng Nhật;

Thành thạo Word, Excel, Powerpoint; hiểu biết về ERP;

Năng động, nhiệt tình trong công việc;

Có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH MATSUO INDUSTRIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hằng năm;

Thưởng lễ, Tết, thưởng lợi nhuận;

Có xe đưa đón;

Nghỉ trung bình 03 thứ bảy/ tháng;

Công việc ổn định, lâu dài;

Bảo hiểm rủi ro 24/7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATSUO INDUSTRIES VIỆT NAM

