Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa PCC1, Số 44 Triều Khúc, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán;

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán.

Quản lý và lưu trữ hoá đơn, chứng từ, sổ sách;

Báo cáo thuế hàng tháng/quý, báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm;

Giao dịch với ngân hàng/cơ quan thuế khi có công việc phát sinh;

Công việc cụ thể theo chỉ đạo của Giám đốc/ KTT.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ. Độ tuổi từ 21-32

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Chủ động, tích cực, chăm chỉ, cẩn thận.

Tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10.000.000 - 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên);

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH theo quy định ngay sau khi kết thúc thử việc;

Xét tăng lương định kỳ, xét thưởng 06 tháng/lần;

Được làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, nhiệt huyết, văn minh và công bằng;

Thưởng các ngày lễ, tết, trung thu, sinh nhật,…theo quy chế của công ty và BCH Công đoàn;

Sinh nhật quý, Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Y tế Dr.D

