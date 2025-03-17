Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 18 Thanh Bình

- Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập, phân tích và trình bày các báo cáo tài chính (báo cáo thuế, báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính cuối năm).
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
- Hỗ trợ kiểm toán và kiểm soát nội bộ
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng,năm và các báo cáo giải trình chi tiết
- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 02 năm kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Am hiểu các bộ luật về doanh nghiệp/ thuế
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc tương đương).
- Thành thạo MS Excel và kỹ năng phân tích số liệu.
- Trách nhiệm cao trong công việc , luôn chủ động , ham học hỏi , tư duy tốt.
- Có kinh nghiệm trong mảng giáo dục là một lợi thế
- Độ tuổi: 27 – 30 tuổi.
- Có khả năng đi công tác và làm việc ngoài giờ khi cần thiết

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12 - 15 triệu + thưởng hiệu suất và các khoản phụ cấp
- Thử việc 02 tháng nhận 85% lương cứng
- Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và theo quy định của công ty.
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết, 8/3, 30/4, trung thu...). Du lịch, nghỉ mát, teambuilding
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Chế độ nghỉ phép và quy đổi phép dư thành tiền mặt;
- Làm việc môi trường trẻ trung năng động. Được training đào tạo bài bản. Cùng các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kỹ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Phoenix

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18 đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

