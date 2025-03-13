Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MEECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEECO VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 5M, tòa nhà Hei Tower, Số 1 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 1 - 15 Triệu
Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế.
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...
Theo dõi và quản lý công nợ, quản lý hợp đồng mua bán
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận...)
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý...
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 1 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/Tài chính/kiểm toán
2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán
Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có tinh thần học hỏi.
Chăm chỉ, cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp cận và đào tạo các kỹ năng phát triển bản thân.
Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.
Được tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.
Thưởng các ngày lễ lương tháng thứ 13, thưởng lễ tết theo tình hình kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEECO VIỆT NAM
