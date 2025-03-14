Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NEW LIFE PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sao Mai 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW LIFE PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12.000.000 - 15.000.000 + phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,…)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hưởng phép 12 ngày/năm, lương tháng 13,…

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW LIFE PLUS

