Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nhà 6, ngõ 27 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN (trong ngõ 100 Hoàng Quốc Việt ), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

˗ Theo dõi, hạch toán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm
˗ Cập nhật số liệu hàng ngày hàng hóa, nguyên vật liệu
˗ Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với các số liệu theo sổ sách
˗ Kết hợp cùng bộ phận sản xuất kiểm kê số hóa, sản phẩm hàng hóa.
˗ Tính giá thành các công đoạn của sản phẩm.
˗ Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
˗ Kê khai thuế GTGT, TNCN.
˗ Giao dịch với cơ quan thuế, BHXH.
˗ Thực hiện các công việc được giao liên quan

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

˗ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương
˗ Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm về sản xuất.
˗ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán
˗ Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
˗ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, excel

Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ Thì Được Hưởng Những Gì

˗ Lương + Phụ cấp: 11.000.000 -15.000.000 đồng (theo kinh nghiệm, năng lực)
˗ Được hưởng các quyền lợi theo lao động hiện hành: Bảo hiểm XH, Nghỉ lễ tết, nghỉ phép, sinh nhật....
˗ Được hưởng các chế độ đãi ngộ tốt của công ty
˗ Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7, tháng được nghỉ 01 Thứ 7 + 02 ngày phép năm / tháng + các chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa N02T3, Quang Minh Tower, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

